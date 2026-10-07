«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

يستمر التقديم على وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 9» حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وذلك بعدما بدأ الحجز اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط، ويستهدف الطرح المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع تطبيق ضوابط تتعلق بالدخل والسن والفئات المستحقة ونظام الإيجار.

وتتوزع الوحدات المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 9» بمساحات مختلفة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بينما يتعين على الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط العامة والمستندات المطلوبة وسداد المبالغ المحددة، إلى جانب استكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا من خلال منصة «مسكن».

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ما آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 9؟

حدّد موعد انتهاء التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعدما بدأ فتح باب التقديم يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

ويأتي تحديد الموعد ضمن إجراءات الطرح الجديد الذي يضم وحدات بنظام الإيجار المدعوم وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع اختلاف الضوابط المرتبطة بالاستحقاق وفقًا لنظام الإيجار والفئات المستهدفة.

ويحتاج المتقدمون إلى استكمال إجراءات الحجز خلال الفترة المُحدّدة، مع التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة والالتزام بالمبالغ والمصروفات والمواعيد المنصوص عليها في كراسة الشروط.

كيف يتم التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9»؟

يتم التسجيل للراغبين في الاستفادة من الطرح الجديد لمشروع «سكن لكل المصريين 9» إلكترونيًا من خلال منصة «مسكن»، ويبدأ الإجراء بالدخول إلى المنصة وإنشاء حساب واستكمال البيانات المطلوبة.

وتشمل خطوات التقديم الآتية:

الدخول إلى منصة «مسكن» الإلكترونية.

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تفعيل الحساب باستخدام رمز التحقق المرسل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

اختيار الطرح والمدينة المراد الحجز بها.

الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة المساحات والأسعار وقواعد التقديم.

استخراج رقم الاستمارة أو كود السداد.

سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال وسائل الدفع المعتمدة.

رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومنها بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية الحجز ومستندات إثبات الدخل.

مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها.

تأكيد طلب الحجز إلكترونيًا.

وتتطلب عملية التقديم مراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال طلب الحجز إلكترونيًا، إلى جانب الالتزام بالمواعيد والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

ما شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 9؟

تتضمن الشروط العامة للتقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9»، وفقًا لوزارة الإسكان، مجموعة من الضوابط المتعلقة بعمر المتقدم، والدخل، والفئة المستحقة، وعدد الوحدات التي يمكن للأسرة حجزها، إلى جانب الالتزامات المالية المطلوبة.

وتأتي الشروط الآتية:

سداد مصروفات التسجيل بقيمة 350 جنيهًا، وهي مصروفات غير مستردة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

أن يكون المتقدم من المواطنين منخفضي الدخل المستحقين للطرح بنظام الإيجار.

ألا يتجاوز صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.

عدم السماح للأسرة بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.

سداد تأمين الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط.

الالتزام بسداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد المحددة.

وتعد هذه الشروط من الضوابط الأساسية التي يتعين على المتقدم مراجعتها قبل استكمال إجراءات الحجز، خاصة فيما يتعلق بالسن والدخل والمستندات المطلوبة والمبالغ المستحقة.

ما أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9؟

يضم الطرح الجديد لمشروع «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية بمساحات مختلفة موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل الوحدات المطروحة مساحة 90 مترًا مربعًا في مجموعة من المحافظات.

وتتواجد الوحدات ذات المساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح».

كما يضم الطرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في مدن: «حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة»، إلى جانب وحدات أخرى وفقًا لما تتضمنه كراسة الشروط.

وبذلك تختلف أماكن ومساحات الوحدات المطروحة وفقًا للمحافظات والمدن المحددة ضمن الطرح، ويتعين على المتقدم الاطلاع على كراسة الشروط لمعرفة تفاصيل الوحدة والمدينة المراد الحجز بها.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على سكن لكل المصريين 9؟

تختلف المستندات المطلوبة للتقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9» بحسب الحالة الاجتماعية والوظيفية للمتقدم، ولذلك يجب تجهيز المستندات التي تتناسب مع حالة كل متقدم قبل استكمال إجراءات التسجيل ورفع الملفات إلكترونيًا.

وتشمل الأوراق المطلوبة الآتية:

إيصال شراء كراسة الشروط.

شهادات ميلاد الأبناء، إن وجدت.

بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، سواء كهرباء أو غاز أو مياه.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، وفقًا للحالة الاجتماعية.

مفردات مرتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

ويتعين على المتقدمين التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لحالتهم الاجتماعية والوظيفية، مع مراجعة البيانات قبل رفعها إلكترونيًا، حتى تكون المعلومات المقدمة متوافقة مع إجراءات التقديم المحددة.

ما أهم ضوابط التقديم في «سكن لكل المصريين 9»؟

تتركز ضوابط التقديم في مشروع «سكن لكل المصريين 9» حول مجموعة من المتطلبات التي تبدأ بسداد مصروفات التسجيل والتأمين ومقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة، وتمتد إلى الالتزام بحدود السن والدخل وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة.

ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون من المواطنين منخفضي الدخل المستحقين للطرح بنظام الإيجار، وألا يتجاوز صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

كما لا يسمح للأسرة بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان، مع ضرورة سداد تأمين الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه وفقًا للضوابط المحددة في كراسة الشروط، إلى جانب الالتزام بسداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد المحددة.

ماذا يجب أن يفعل المُتقدم قبل انتهاء الحجز؟

يحتاج المواطن الراغب في الاستفادة من طرح «سكن لكل المصريين 9» إلى استكمال التسجيل الإلكتروني، واختيار الطرح والمدينة، والاطلاع على كراسة الشروط، ثم تجهيز المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المحددة واستكمال طلب الحجز.

كما يجب مراجعة البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز إلكترونيًا، مع الالتزام بالموعد النهائي المحدد للتقديم، وهو الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويظل الاطلاع على كراسة الشروط خطوة أساسية لمعرفة المساحات والأسعار وقواعد التقديم، إلى جانب الضوابط المتعلقة بالوحدات المطروحة ونظام الإيجار والإجراءات المطلوبة لاستكمال عملية الحجز.

وبذلك يتيح مشروع «سكن لكل المصريين 9» وحدات بمساحات مختلفة في عدد من المحافظات والمدن، مع طرح وحدات بنظام الإيجار المدعوم وأخرى بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بينما يستمر التقديم حتى الموعد المحدد في كراسة الشروط، مع ضرورة الالتزام بجميع شروط وإجراءات الحجز والمستندات المطلوبة.