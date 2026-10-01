«سكن لكل المصريين» يقترب من طور سيناء.. جنوب سيناء تتابع المواقع المقترحة بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

تواصل محافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جهودها لمتابعة المواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة طور سيناء، في إطار حرص المحافظة على توفير السكن الملائم لأبناء المحافظة والتوسع في المشروعات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في ضوء اللقاء الذي عقده اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث خطوات تنفيذ وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بالمحافظة، والبدء بمدينة طور سيناء، مع العمل على توفير الأراضي المناسبة وتذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات.

وبتوجيه من المحافظ، جرى تشكيل لجنة لدراسة وتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع بمدينة طور سيناء، حيث تابعت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، أعمال اللجنة، يرافقها وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سلمان الدولية، والمهندسة نجلاء، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد الموقع المقترح لتنفيذ المشروع، ودراسة مدى ملاءمته من الناحيتين التخطيطية والعمرانية، بما يتناسب مع طبيعة الموقع ومتطلبات المشروع، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والهندسية المتخصصة بجامعة الملك سلمان الدولية.

ومن المقرر أن تُعد جامعة الملك سلمان الدولية مقترحًا لأعمال تنسيق الموقع العام وأعمال اللاندسكيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المفتوحة، ويسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تتناسب مع طبيعة المشروع واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن توفير السكن الملائم للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الأراضي المناسبة والتوسع في المشروعات السكنية، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تراعي طبيعة المدن المواطنين.