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الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

المواطن المصري محمد ابو الليل
المواطن المصري محمد ابو الليل
فرناس حفظي

قال السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن حالة المواطن المصري محمد أبو الليل، المصاب جراء الاعتداءات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، مستقرة.

السفير نادر زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية 

وأوضح المتحدث الرسمي أن السفارة المصرية في الرياض تتابع الحالة الصحية للمواطن المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، للسفير والقنصل المصري بالرياض بزيارة المواطنين المصريين المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن البعثة المصرية تواصل متابعة أوضاع المواطنين المصريين المصابين والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بشأن حالتهم.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد وجه السفير والقنصل المصري في الرياض بزيارة المواطنين المصريين المصابين والاطمئنان على حالتهم، موضحا أن أحد المصابين غادر المستشفى، فيما استقرت حالة المواطن المصري الثاني.

وجدد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي استهدفت أراضيها، مشيدا بما تقدمه السلطات السعودية من رعاية للمواطنين المصريين.

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات الاعتداءات والهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، ومن بينها استهداف مطاري أبها والملك خالد، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة وضع حد للاعتداءات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المواطن المصري محمد أبو الليل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي

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