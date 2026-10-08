"تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط بالسعودية

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم /الخميس/، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب المملكة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- إنه "تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وأضاف: "كما تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط".