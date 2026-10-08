نائب رئيس «إرادة جيل» يدين الهجمات على السعودية ويطالب بتحرك دولي رادع

أدان إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، الهجمات التي استهدفت مطاري أبها الدولي والملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن استهداف منشآت الطيران المدني يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية.

وأكد ضيف أن تكرار هذه الهجمات، بحسب وصفه، يعكس نمطًا من الاعتداءات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة وتهديد حركة الطيران المدني، مشددًا على ضرورة التعامل معها باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للقواعد والأعراف الدولية.

استهداف المطارات المدنية تهديد لأمن الملاحة الجوية

وقال نائب رئيس حزب إرادة جيل إن استهداف مطارات مدنية حيوية، وفي مقدمتها مطار أبها ومطار الملك خالد، لا يقتصر تأثيره على المملكة العربية السعودية، وإنما يمتد إلى سلامة حركة الطيران المدني وما يرتبط بها من مصالح وأمن للركاب والعاملين في قطاع الطيران.

وأضاف أن تعريض المدنيين من جنسيات مختلفة للخطر من خلال الهجمات على المنشآت المدنية يمثل، وفق تقديره، تجاوزًا خطيرًا يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وإجراءات عملية تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.

«أمن الخليج خط أحمر».. ودعم للإجراءات السعودية

وشدد إبراهيم ضيف على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثلان، بحسب تعبيره، «خطًا أحمر»، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي العربي.

وأكد دعم حزب إرادة جيل للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، والحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة ما وصفه بالتهديدات المتكررة.

دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية

ودعا نائب رئيس حزب إرادة جيل المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك بصورة أكثر فاعلية تجاه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية، مطالبًا بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تستهدف الحد من تكرار الاعتداءات.

وطالب ضيف باتخاذ خطوات دولية لوقف مصادر الدعم التي تحصل عليها الجماعات المسلحة، والعمل على تعزيز آليات حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في المنطقة.

ضيف: مواجهة التهديدات تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا

واختتم إبراهيم ضيف بالتأكيد على أن استمرار استهداف المنشآت المدنية في المنطقة يفرض، من وجهة نظره، تحركًا دوليًا أكثر حسمًا لحماية المدنيين وصون أمن الملاحة الجوية، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الخليج واستقرار دول المنطقة يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمنع اتساع دائرة التصعيد.