قطر تدين استهداف الحوثيين مطارين بالمملكة.. وتؤكد: أمن السعودية جزء من أمننا

أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.



وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومات بلدانهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، بالإضافة إلى صاروخ ثالث كان يستهدف مدينة خميس مشيط، مؤكداً أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

