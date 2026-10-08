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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها بالسعودية

الحوثيين
الحوثيين

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجمات التي شنَّتها جماعة الحوثي على مطاري الملك خالد وأبها الدوليين بالمملكة العربية السعودية، وأسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات المدنيين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الهجمات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وتعريضًا لأرواح المدنيين الأبرياء للخطر.

وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، كما يتقدَّم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

وأكد اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض الصاروخين وتدميرهما قبل وصولهما إلى هدفهما.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط.

مجلس حكماء المسلمين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الحوثي مطار الملك خالد مطار أبها

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