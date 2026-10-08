ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

شاركت ملك عوض ابنة رانيا فريد شوقى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.





تفاصيل إطلالة ملك عوض..

وظهرت ملك بإطلالة كشفت عن جمالها الطبيعى مرتدية فستانا باللون الاخضر الفاتح ، اتسم بالحمالات و ذات فتحة من الساق.

وتتميز ملك عوض بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.