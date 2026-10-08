مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

قدم الشيف تامر فتحر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المتدلعة.

مكونات تحضير المدلعة مثل المحلات

المكونات

ربع كيلو دقيق سميد

ربع كيلو كنافة

ربع كيلو كريم شانتيه

كوب سمن بلدي

نصف كوب قشطة

3 معالق لبن بودرة

معلقتين كبار عسل كلوجوز أو عسل أبيض أو شربات تقيل

كوب لبن

معلقتين جوز هند

الشربات

كوبين سكر

كوبين ماء

فانليا

ليمونة

صوص الكراميل

كوب سكر

كوب ماء

٢٠٠جرام شيكولاته بيضاء

معلقتين نشا على ٣معالق ماء

الطريقة

اولا:

لعمل البسبوسة.. نضيف دقيق السميد وعليه جوز الهند ولبن البودرة والسمن ونقلهم مع بعض وبعدين اللبن يكون دافئ ندوب العسل فيه ونضيفه على البسبوسة وندهن الصنية بالسمن او الزبدة ونضيف دقيق السميد وندخلها الفرن

ثانيا:

الكنافة مفرزة فى الفريز قبلها بيوم نقطعها صغير جدا ونضيف عليها السمنة وتدهن الصنية ونضيف الكنافة فيها وندخلها الفرن

تالت خطوه الكريم شانتيه

ضفت الكريم شانتيه وعليه نصف كوب ماء مثلج ونضيف القشطة مع الضرب بالمضرب لحد ما القوام يكون كريمى لما تحتاج ماء هضيف ليها

صوص الكراميل

-هضيف السكر على النار يتكرمل لحد اللون الذهبى وهضيف كوب ماء عليها تأخذ غلوة وهضيف الشكولاتة البيضاء لحد ما تذوب مع الكراميل

-ثم معلقتين نشا متذوبين فى ٣ معالق ماء

-في صينية يتم عمل طبقات المتدلعة كما مبين في الصورة

-الكنافة ثم طبقة الكريم شانتيه

-ثم البسبوسة ثم الكراميل