قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
مضيق هرمز خط أحمر.. تحذير إيراني شديد اللهجة لأمريكا وإسرائيل
الرئيس السيسي من كوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القاهرة وسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل المتدلعة.

No photo description available.

مكونات تحضير المدلعة مثل المحلات

 

المكونات

ربع كيلو دقيق سميد

ربع كيلو كنافة

ربع كيلو كريم شانتيه

كوب سمن بلدي

نصف كوب قشطة

3 معالق لبن بودرة

معلقتين كبار عسل كلوجوز أو عسل أبيض أو شربات تقيل

كوب لبن

معلقتين جوز هند

الشربات

كوبين سكر

كوبين ماء

فانليا

ليمونة

صوص الكراميل

كوب سكر

كوب ماء

٢٠٠جرام شيكولاته بيضاء

معلقتين نشا على ٣معالق ماء

الطريقة

اولا:

 لعمل البسبوسة.. نضيف دقيق السميد وعليه جوز الهند ولبن البودرة والسمن ونقلهم مع بعض وبعدين اللبن يكون دافئ ندوب العسل فيه ونضيفه على البسبوسة وندهن الصنية بالسمن او الزبدة ونضيف دقيق السميد وندخلها الفرن

ثانيا:

 الكنافة مفرزة فى الفريز قبلها بيوم نقطعها صغير جدا ونضيف عليها السمنة وتدهن الصنية ونضيف الكنافة فيها وندخلها الفرن

تالت خطوه الكريم شانتيه

ضفت الكريم شانتيه وعليه نصف كوب ماء مثلج ونضيف القشطة مع الضرب بالمضرب لحد ما القوام يكون كريمى لما تحتاج ماء هضيف ليها

صوص الكراميل

-هضيف السكر على النار يتكرمل لحد اللون الذهبى وهضيف كوب ماء عليها تأخذ غلوة وهضيف الشكولاتة البيضاء لحد ما تذوب مع الكراميل

-ثم معلقتين نشا متذوبين فى ٣ معالق ماء

-في صينية يتم عمل طبقات المتدلعة كما مبين في الصورة

-الكنافة ثم طبقة الكريم شانتيه

-ثم البسبوسة ثم الكراميل

المكونات و الخطوات لتحضير المدلعه مثل المحلات المدلعه طريقة عمل المدلعه المدلعه مثل المحالات المدلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

محمد الحلو وتامر عبد المنعم

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

اصلاح الشعر

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد