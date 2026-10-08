عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

كابوس الأعطال المتكررة ومصاريف الورش التي لا تنتهي سيتوقف قريباً، فقد حانت لحظة الحسم والراحة لكل مالك سيارة مر على صنعها أكثر من عقدين في مصر، مبادرة إحلال السيارات القديمة لعام 2026 تفتح أمامك أبواب الأمل لتوديع دخان العوادم المتهالكة، وتمنحك فرصة ذهبية لامتلاك سيارة أحلامك الجديدة كلياً التي تعمل بالغاز الطبيعي، استغل الحافز الأخضر، وتخلص من الأعباء المالية الباهظة، وانطلق بثقة نحو مستقبل آمن، نظيف، واقتصادي يليق بك وبطموحاتك، وتوفر المبادرة للمستفيدين مجموعة من المزايا، أبرزها إتاحة خيارات متعددة لشراء السيارة الجديدة، سواء عبر السداد النقدي أو برامج التمويل بالتقسيط، بما يمنح المتقدمين بدائل مختلفة وفقًا لظروفهم المالية.



الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات 2026

تختلف قيمة الحافز الأخضر في مبادرة إحلال السيارات وفقًا لنوع المركبة، وهي كالآتي:

السيارات الملاكي: 10% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه.



مبادرة احلال السيارات

سيارات التاكسي: 20% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 45 ألف جنيه.

سيارات الميكروباص: 25% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ويأتي الحافز الأخضر لتقليل جزء من تكلفة استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للقواعد المنظمة للمبادرة.



التقسيط يصل إلى 10 سنوات

لا تقتصر مبادرة إحلال السيارات على السداد النقدي، إذ تتيح للمستفيدين الاستفادة من برامج تمويلية لشراء السيارة الجديدة، مع إمكانية امتداد فترة السداد إلى 7 أو 10 سنوات بحسب السيارة وجهة التمويل والشروط المطبقة.

وقبل اختيار التقسيط، ينبغي للمتقدم عدم الاكتفاء بالنظر إلى قيمة القسط الشهري، وإنما مقارنة التكلفة الإجمالية للتمويل، والتعرف على شروط التأمين والضمان والصيانة، إلى جانب أي رسوم أو التزامات إضافية قد تترتب على عقد التمويل.

لماذا تستهدف الدولة إحلال السيارات القديمة؟

يرتبط برنامج إحلال السيارات بعدة أهداف اقتصادية وبيئية، يأتي في مقدمتها التخلص التدريجي من السيارات التي تجاوزت عمرًا تشغيليًا طويلًا واستبدالها بمركبات أحدث وأكثر كفاءة.

إحلال السيارات

كما تستهدف المبادرة تقليل معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات، ورفع مستوى الأمان للمواطنين، وخفض أعباء الصيانة المرتفعة التي ترتبط عادة بالسيارات القديمة.

ويمثل دعم السيارات المصنعة محليًا جانبًا آخر من البرنامج، من خلال تعزيز الطلب على الإنتاج المحلي وتنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع السيارات.



نصائح مهمة قبل تقديم طلب إحلال السيارات

قبل البدء في التسجيل ضمن مبادرة إحلال السيارات، من الأفضل التأكد أولًا من انطباق جميع شروط المبادرة على المتقدم والسيارة، وتجهيز المستندات المطلوبة بصورة واضحة وسارية.

التسجيل في مبادرة إحلال السيارات

كما ينبغي مقارنة السيارات المتاحة وأسعارها ومواصفاتها، ودراسة أنظمة التمويل المختلفة بعناية، خصوصًا أن اختيار التقسيط يمثل التزامًا ماليًا طويل الأجل.

وفي جميع الأحوال، يظل الرجوع إلى القنوات الرسمية للمبادرة هو الوسيلة الأدق للتأكد من أحدث الشروط والمستندات وقيم الحوافز والسيارات المتاحة، إذ قد تخضع هذه التفاصيل للتحديث وفق قرارات الجهات المعنية.