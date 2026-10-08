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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إل جي إنرجي سوليوشن تتجاوز التوقعات مع تعويضات من شركة سيارات أمريكية

إل جي إنرجي سوليوشن تتجاوز التوقعات مع تعويضات من شركة سيارات أمريكية
إل جي إنرجي سوليوشن تتجاوز التوقعات مع تعويضات من شركة سيارات أمريكية
أ ش أ

 أعلنت شركة إل جي إنرجي سوليوشن الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، اليوم الخميس، إنها تتوقع ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 25.7% إلى 756 مليار وون.

وتجاوزت هذه التقديرات توقعات المحللين البالغة 309 مليارات وون، وفقًا لتقدير إل إس إي جي الذكي، الذي يرجّح آراء المحللين الأكثر دقة بصورة مستمرة.

وتورد إل جي إنرجي سوليوشن البطاريات لشركات من بينها تسلا وجنرال موتورز وهيونداي موتور، فيما تواجه الشركة تباطؤًا ممتدًا في الطلب على السيارات الكهربائية.

ومن المرجح أن ترتفع الإيرادات بنسبة 59% إلى 9.6 تريليون وون، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإفصاح تنظيمي صادر عن إل جي إنرجي سوليوشن.

وذكرت الشركة في بيان ان توقعات الأرباح الفصلية تتضمن إعفاءات ضريبية مقدمة بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي، مقابل إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة. وباستبعاد هذه الإعفاءات، كانت الشركة ستحقق أرباحًا تشغيلية قدرها 339.1 مليار وون.

وعزا محللون الأرباح التشغيلية التي تجاوزت التوقعات إلى مكاسب استثنائية من شركة لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، دفعت تعويضات بعد عدم تحقيقها الحد الأدنى من التزامات الشراء، وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

ولتعويض ضعف سوق السيارات الكهربائية، تعمل إل جي إنرجي سوليوشن على توسيع أعمالها في مجال أنظمة تخزين الطاقة، التي يستفيد الطلب عليها من ارتفاع احتياجات مراكز البيانات العاملة بالذكاء الاصطناعي إلى الكهرباء.

وقال محللون، إن الطلب على أنظمة تخزين الطاقة المرتبط بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى محرك للنمو بالنسبة لصانعي البطاريات. لكنهم حذروا من أن أعمال أنظمة تخزين الطاقة لدى إل جي إنرجي سوليوشن لا تزال تسجل خسائر، وأن توقيت تحولها إلى الربحية تأجل.

وأضافت إل جي إنرجي سوليوشن أنها تعتزم إعلان نتائجها الفصلية التفصيلية في 3 نوفمبر المقبل .

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