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إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي
سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي
اخبار توك شو

كشفت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل تحريرها محضر حيازة لشقة خاصة بزوجها الراحل في منطقة الفسطاط.

وقالت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي إنها تدافع عن حقوق الورثة، وإنها مع توزيع الميراث وفقًا للأمور الشرعية، مؤكدة أنها لا تمانع في توزيع الميراث وفقًا للقانون.

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشقة لم تحدث بها أي سرقة، وأن رجال الداخلية تحركوا على الفور، مؤكدة أنهم متواجدون لتأمين المواطنين في كل مكان.

ولفتت إلى أن المشكلة لم تحدث في الشقة التي تعيش فيها مع نجلتها، وإنما حدثت في شقة أخرى.

وفي وقت سابق حررت  سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، محضرا بقسم شرطة مصر القديمة يثبت حيازتها  لشقة زوجها  بمنطقة الفسطاط وذلك بعد  خلافات مع شقيقة زوجها ونجل شقيقته على الإرث.

وانتقلت قوات الشرطة وتمت المعاينة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من سحر الإبراشي مفاده ابلاغها من جارتها بوجود شخصين أمام باب شقتها بمنطقة الفسطاط  وحررت محضر إثبات حيازة لشقتها.

يذكر أن هناك نزاعات قضائية بين أرملة الإبراشي وابنته مع أسرته بسبب خلافات الإرث.


 

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