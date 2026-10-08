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رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جمعية مجاهدي سيناء يرد على سموتريتش: «ارجع لمذكرات ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73»

سموتريتش
سموتريتش
محمد البدوي

رد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، على التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا رفضه لما وصفه بالتصريحات غير المقبولة تجاه الأراضي المصرية.

وقال جهامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «MTI»، إن على سموتريتش العودة إلى مذكرات موشيه ديان وجولدا مائير للاطلاع على ما جرى خلال حرب أكتوبر 1973، مضيفًا: «ارجع لمذكرات موشيه ديان وجولدا مائير واعرف إيه اللي حصل في 73».

سيناء غالية ولا تفريط في شبر منها

وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء أن الأسلوب الذي تحدث به الوزير الإسرائيلي مرفوض، مشددًا على أن سيناء تمثل جزءًا أصيلًا من الأراضي المصرية، ولا يمكن التفريط في أي جزء منها.

ووجه جهامة التحية إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به القوات المسلحة وأبناء سيناء خلال حرب أكتوبر.

وأضاف أن المصريين، بحسب تعبيره، يدركون ما وصفه بـ«الألاعيب الإسرائيلية»، مؤكدًا: «لا تفريط في شبر أرض، وسيناء غالية ولا يستطيع أحد التفريط فيها».

جهامة: «دفعنا ثمن سيناء الغالية»

وأشار رئيس جمعية مجاهدي سيناء إلى حجم ما وصفه بالتضحيات والتكلفة التي تحملتها الدولة المصرية من أجل سيناء، قائلًا إن نحو 850 مليار جنيه تم إنفاقها على سيناء حتى الآن.

عبارات حادة في وصف إسرائيل

واختتم جهامة حديثه بالإشارة إلى ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية، مستخدمًا عبارات حادة في وصف إسرائيل، مؤكدًا أن موقفه الرافض لأي حديث يمس السيادة المصرية على سيناء يأتي، بحسب تصريحاته، انطلاقًا من أهمية الحفاظ على كامل الأراضي المصرية.

سموتريتش بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي مجاهدي سيناء

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