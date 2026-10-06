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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يرد على تصريحات سموتريتش ويحذر: مصر دولة قوية وسيناء خط أحمر

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

استنكر الإعلامي أحمد موسى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن سيناء، مؤكدًا أن مصر دولة قوية، وأن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، ردًا على تصريحات سموتريتش: «إذا تهورت إسرائيل لن يكون هناك كيان إسرائيلي، انتهى الموضوع، أنت بتتكلم عن مصر وعن سيناء، أنت بتتكلم عن حرب».

وأضاف أن ثمن الحرب معروف، وأن إسرائيل دفعت هذا الثمن من قبل، موضحًا: «الـ120 مليون يموتوا عشان بلادهم، إحنا نرد الصاع 10 واللي عملها مرة يقدر يعملها تاني، لو تهورت إسرائيل هتدفع الثمن غالي».

أحمد موسى: القوات المسلحة جاهزة.. وما حدث في 67 لن يتكرر

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: «قواتنا المسلحة جاهزة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن في كل زمان وتحت أي ظرف، إذا تهور الكيان الصهيوني ستكون نهايته، الطغاة يتحطمون على أرض مصر، وأي مجرم حرب يتطاول على مصر رداً هيكون كده إحنا بلد كبيرة».

وتابع: «أنت لو تهورت لن تكون هناك إسرائيل، متقدروش تقربوا من شبر من سيناء، واللي حصل في 67 لن يتكرر مرة أخرى مع مصر».

وأكد أن مصر «دعاة سلام»، لكن بعض المتطرفين في إسرائيل لا يريدون السلام، معتبرًا أن حديث سموتريتش عن الحصول على سيناء يمثل «تحرشًا» وتهديدًا لمصر.

وأضاف: «درس 73 إحنا عارفين كان شكله إيه معاكم، أنتوا دولة لقيطة موجودة، إحنا رجعناكم بالكستور بعد كده مش هيكون فيه كستور لأن مش هيكون فيه أسرى».

أحمد موسى: مصر تواجه تحديات وجودية وعلينا التحمل والتماسك

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد موسى أن التحديات ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن التضامن الشعبي خلال حرب أكتوبر 1973 كان حاضرًا بقوة، وكان الشعب المصري يتبرع بالدم وغيره.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن التحديات ما زالت قائمة، موضحًا أن الشعب المصري خلال حرب أكتوبر كان متماسكًا ومتضامنًا مع الدولة والقوات المسلحة.

وأضاف: «إحنا في ظرف صعب جدًا وهنعديه بالتحمل والتماسك، لما يطلع مجرم الحرب سموتريتش النهاردة بيقول هناخد سيناء أنا كشعب دوري إيه؟ ده عدو».

أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداء لنا والجيش لن يتفكك

وأوضح أحمد موسى: «إحنا عندنا 2 أعداء الصهاينة والإخوان المسلمين، يريدوا إن يفككوا الجيش لكن هذا لن يحدث».

وأشار إلى أنه في عام 2011 حدثت فوضى وإرهاب، إلا أن ما حدث في دول أخرى لم يحدث في مصر، مؤكدًا أن البلاد تواجه اليوم تحديات هائلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تواجهه مصر لا يتعلق فقط بالأوضاع المعيشية، قائلًا: «مش بتكلم هنا عن عيش وسكر وزيت، بتكلم عن تحديات وجودية».

أحمد موسى صدى البلد علي مسئوليتي

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