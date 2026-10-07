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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي ردا على تصريحات سموتريتش: كل ذرة رمل في سيناء يقابلها دماء ملايين المصريين

السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
معتز الخصوصي

أدان السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ، والذي قال فيها إنه لن تكون هناك سيناء إذا أقدمت مصر على مهاجمة إسرائيل.

وقال الفضالي في بيان له: الرد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ليس بالكلمات ، ولكن يكون من خلال الشعب المصري وبالقوة والفكر والتاريخ والتأثير الواقعي ، مشيرا إلى أننا حينما نتحدث نكون قد سبق فعلنا كلامنا.

ورد رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال، على سموتريتش قائلا : "كل شبر من أرض مصر أمامه دماء الملايين من شهداء أرض مصر تحميه" ، مضيفا أن هذه التصريحات تدل على أن إسرائيل غير قادرة على استيعاب النصر للجيش المصري في حرب أكتوبر عام 1973 ، وفي حالة من الغليان والإرتباك الشديد والتوتر الدائم بسبب القوة المتزايدة للقوات المسلحة المصرية في السلاح والتطور ، والنهوض بالبنية الجسدية للجندي المصري.

واختتم بيانه قائلا : كل ذرة رمال في أرض سيناء بعيدة كبعد التاريخ الساحق للمصريين عن الواقع بالنسبة لإسرائيل ، إلى أبعد ما يكون هذا الحلم عن لمس رمال سيناء إلا على دماء وأجساد المصريين ، مشيرا إلى أنه يجب على هذا الوزير الإسرائيلي المتطرف ألا يتحدث في أوهام ندم عليها أجداده.

سفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي بتسلئيل سموتريتش سيناء إسرائيل

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