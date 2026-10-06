اللواء نصر سالم: عناصر الاستطلاع كانت تستخدم اسلحة بسيطة وتنقل المعلومات عن الاحتلال في سيناء

كشف اللواء اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، تفاصيل جديدة عن ساعة الصفر وانتصارات حرب اكتوبر.

وقال اللواء اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن عناصر الاستطلاع كانت تستخدم اسلحة بسيطة وتنقل المعلومات عن جيش الاحتلال في سيناء منذ حرب منذ احداث 5 يونيو عام 1967 حتى اكتوبر عام 1973 .

وتابع اللواء اللواء نصر سالم أحد أبطال حرب اكتوبر، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن عناصر الاستطلاع كانت عين القيادة العامة للقوات المسلحة في سيناء لاتخاذ القرارات بالعمليات العسكرية ضد الاحتلال.