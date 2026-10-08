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"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة": إقبال كبير من المواطنين لزيارة المتحف الزراعي ومعرض "زهور مصر" في إجازة احتفالات أكتوبر

معرض الزهور
معرض الزهور
شيماء مجدي

شهدت أروقة المتحف الزراعي بالدقي ومعرض "زهور مصر"، اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، توافد عدد كبير من المواطنين والأسر المصرية، ومحبي التراث والمهتمين بالزهور والنباتات، وذلك في أول أيام الدخول المجاني الذي أقرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار المشاركة باحتفالات انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

 إقبال لافت من مختلف الفئات العمرية والرحلات المدرسية والشبابية

وشهد اليوم الأول إقبالاً لافتاً من مختلف الفئات العمرية والرحلات المدرسية والشبابية، للاطلاع على المقتنيات التاريخية النادرة للمتحف الزراعي الذي يوثق تاريخ الزراعة المصرية عبر العصور، إلى جانب الاستمتاع بأجنحة معرض "زهور مصر" المُقام على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من كبرى الشركات والمشاتل المتخصصة، والذي يقدم عروضاً متميزة للنباتات ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، مصحوبة بفعاليات فنية وترفيهية أضفت أجواءً من البهجة على الزوار.

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن أبواب المتحف والمعرض ستظل مفتوحة مجاناً أمام الجمهور خلال يومي الجمعة والسبت (9 و10 أكتوبر)، لاستقبال المزيد من الزوار وتوفير كافة التسهيلات لضمان تجربة ثقافية وترفيهية مميزة لكل الأسر المصرية.

واكدت أن معرض زهور مصر، يستقبل زواره من الساعة 9:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً، بينما تستقبل قاعات المتحف الزراعي الزوار من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

معرض الزهور المتحف الزراعى ٦ أكتوبر الزراعة

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