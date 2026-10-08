بمشاركة وزيري الزراعة والتموين.. ختام معرض "فروت أتراكشن 2026" في مدريد

تختتم اليوم، فعاليات معرض "فروت أتراكشن 2026" الدولي للفاكهة والخضروات بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وبحضور نحو 90 شركة مصرية في الجناح المصري، حيث تفقد الوزيران الجناح والتقيا العارضين والمستثمرين لبحث سبل التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، والاطلاع على أحدث الاتجاهات في سلاسل الإمداد والتداول والتعبئة.

ويعد معرض فروت اتركشن ثاني أكبر معرض متخصص في تجارة الخضر والفاكهة في السوق الأوروبي وتأتي أهمية هذا المعرض أنه يتزامن مع بدء الموسم التصديري للمحاصيل الزراعية المصرية.

