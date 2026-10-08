تشتهر الكوارع باحتوائها على الأنسجة الضامة والجلد، ولذلك فإن طهيها لفترات طويلة يساعد على خروج الكولاجين والجيلاتين منها، وهو ما جعلها ترتبط منذ سنوات بفوائد محتملة للبشرة والمفاصل.

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

ووفقًا لموقع WebMD، فإن الكوارع تحتوي على كميات كبيرة من البروتين والدهون، كما توفر بعض العناصر الغذائية مثل الفوسفور والزنك وفيتامين B12 والحديد.

والكولاجين نفسه بروتين أساسي في الجسم ويدخل في تكوين الجلد والأنسجة الضامة والأوتار والأربطة، ولذلك ظهرت دراسات تبحث في علاقته بصحة البشرة والمفاصل.

وتشير هذه الدراسه إلى أن الكولاجين الموجود في الكوارع قد يكون مرتبطًا ببعض الفوائد الصحية، لكن لا ينبغي التعامل معها باعتبارها علاجًا سحريًا للتجاعيد أو آلام المفاصل.

كما أن طريقة تناول الكوارع مهمة؛ فالكوارع ليست خالية من الدهون، وتوضح بيانات WebMD أن حصة تزن نحو 3 أونصات من الكوارع المطهية تحتوي تقريبًا على 202 سعر حراري و19 جرامًا من البروتين و14 جرامًا من الدهون.

لذلك يمكن تناول الكوارع باعتدال كجزء من نظام غذائي متنوع، مع مراعاة كمية الدهون والملح المستخدمة في تحضير الطبق، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحكم في السعرات أو الدهون في نظامهم الغذائي.