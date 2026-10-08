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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يقاتلون لصالح روسيا.. دول أفريقية تطالب أوكرانيا بإعادة مواطنيها الأسرى من كييف

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا
القسم الخارجي

دعت الدول الأفريقية الأوكرانيين إلى إعادة مواطنيها إلى معسكرات أسرى الحرب بعد أن تم القبض عليهم وهم يقاتلون لصالح روسيا.

صرح وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي للمشرعين في نيروبي يوم الخميس بأن الحكومة الكينية تجري محادثات لإعادة خمسة سجناء، مضيفًا أن الرئيس ويليام روتو اتصل بالزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن هذا الأمر، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج. 

وقالت وزارة خارجية بوتسوانا لبلومبرج في وقت سابق إنها تسعى لإعادة أحد مواطنيها إلى وطنه من معسكر أوكراني.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إستدعاء سفيرها من كييف وسط توترات دبلوماسية بعد إعلان كييف أنها نقلت إلى سيئول اثنين من الجنود الكوريين الشماليين الأسرى الذين قاتلوا إلى جانب روسيا. 

وأكدت الخارجية الكورية في بيان لها ؛ أنه تم التوافق مع أوكرانيا  على الحفاظ على سرية المعلومات.

دول أفريقية الأسرى وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي أسرى الحرب الدول الأفريقية يقاتلون لصالح روسيا

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