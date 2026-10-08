طقس مصر حتى الأربعاء 14 أكتوبر.. تحذيرات من أمطار ورياح وحرارة

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر .. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية في مصر خلال الفترة من يوم غد الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، مع تفاوت درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، ووجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح.

وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية على جنوب الصعيد خلال الفترة المتوقعة، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، مع استمرار التقلبات المرتبطة بطبيعة الأجواء الخريفية.

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وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس الغد الجمعة من المتوقع أن يكون خريفيًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كيف يكون طقس الجمعة 9 أكتوبر 2026؟

من المتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتتكون شبورة مائية صباحًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا.

وتتطلب الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الانتباه أثناء القيادة على الطرق التي تتكون عليها، خاصة مع اختلاف مستوى الرؤية من منطقة إلى أخرى وفقا للظروف الجوية.

أين تسقط أمطار الجمعة 9 أكتوبر؟

تتركز فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، حيث تتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 30 بالمائة، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 30 بالمائة، مساء الجمعة، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10 بالمائة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

هل توجد أمطار رعدية الجمعة؟

تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا، خاصة مساء الجمعة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب ووسط سيناء.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر من أن السحب الرعدية، بنسبة حدوث نحو 40 بالمائة، قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، إلى جانب حدوث ضربات للبرق على بعض المناطق.

وتأتي هذه الظواهر ضمن الحالة الجوية المتوقعة يوم الجمعة، مع اختلاف فرص الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى.

هل تنشط الرياح يوم الجمعة؟

تنشط الرياح يوم الجمعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

كما قد يصاحب السحب الرعدية نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط، بما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، فضلًا عن حدوث ضربات للبرق على بعض المناطق.

كيف يكون الطقس من السبت 10 أكتوبر حتى الأربعاء 14 أكتوبر؟

قالت الدكتورة إيمان شاكر إن الطقس خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر يكون خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق.

وتتكون الشبورة المائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما فرص سقوط الأمطار من السبت حتى الاثنين؟

تتمثل فرص سقوط الأمطار خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر في أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب ووسط سيناء.

وتسقط هذه الأمطار على فترات متقطعة، مع اختلاف فرص حدوثها من منطقة إلى أخرى، وفقا للحالة الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة.

هل تنشط الرياح خلال الفترة المقبلة؟

تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتفاوت درجات الحرارة بين المناطق المختلفة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح.

كم درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري؟

تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة.

وتأتي هذه الدرجات في إطار الأجواء الخريفية المتوقعة خلال الفترة، مع اختلاف الإحساس بدرجات الحرارة بين ساعات النهار وفترات الليل والصباح الباكر.

كم درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية؟

تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة للعظمى، وبين 18 و19 درجة للصغرى خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر.

وتشهد السواحل الشمالية طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا، وفقا للتوقعات الواردة، مع استمرار فرص الشبورة المائية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح.

كم درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد؟

تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 31 و33 درجة للعظمى، وبين 17 و19 درجة للصغرى خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر.

ويكون الطقس على شمال الصعيد مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، مع ميل الأجواء إلى البرودة خلال آخر الليل والصباح الباكر.

ما درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد؟

يظل جنوب الصعيد الأعلى في درجات الحرارة خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى على جنوب الصعيد بين 24 و26 درجة، مع استمرار توقعات الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

كيف تكون حالة الملاحة البحرية الجمعة؟

قالت الدكتورة إيمان شاكر إن البحر المتوسط يكون معتدلًا يوم الجمعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون الرياح شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر وخليج السويس فيكونان بين معتدل ومضطرب، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.

وتتطلب هذه الظروف البحرية متابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح وارتفاعًا في الأمواج.

ما تحذيرات الأرصاد للمواطنين؟

ناشدت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية.

وتأتي الدعوة إلى متابعة التحديثات في ظل تنوع الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 9 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، والتي تشمل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، ووصول درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة مئوية على جنوب الصعيد، بالتزامن مع فرص أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.