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الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

في حين يظل شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد. وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلاً للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم.. شبورة مائية صباحية وفرص لسقوط الأمطار

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية، المتوقعة خلال الطقس اليوم، تشمل تكون شبورة مائية صباحاً، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشفت الهيئة عن وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة خلال الطقس اليوم، قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد، خلال الطقس اليوم، فرصاً ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الوجه البحري، مشيرة إلى أنها قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط للرياح وتحذيرات مرورية

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، حدوث نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل على معظم المناطق. ولفتت الهيئة إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكافة الجهات المعنية والمواطنين ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الدورية الصادرة عنها.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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