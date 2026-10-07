مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

يتعرض عدد كبير من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد خلال هذا التوقيت من كل عام بسبب تقلبات الطقس أثناء فصل الخريف.

ووفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نكشف لكم طرق علاج نزلات البرد عند البالغين والأطفال.

معلومات عن علاج البالغين



استشر طبيبك أو الصيدلي بشأن الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية، مثل مسكنات الألم وخافضات الحرارة، فهذه الأدوية قد تُخفف الأعراض وتُساعدك على الشعور بتحسن وتأكد من إخبارهم بأي أدوية أخرى تتناولها، سواءً بوصفة طبية أو بدونها واستخدم الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية دائمًا وفقًا للتعليمات وتذكر أن هذه الأدوية قد تُخفف الأعراض مؤقتًا، ولكنها لن تُعالج المرض نهائيًا.

معلومات عن علاج الأطفال



لا يُنصح باستخدام أدوية السعال والزكام التي تُصرف بدون وصفة طبية للأطفال دون سن السادسة، وقد تُسبب آثارًا جانبية خطيرة، بل ومهددة للحياة في بعض الأحيان ولكن يُمكن إعطاء الأطفال الصغار الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لخفض الحرارةو استشر طبيبك لمعرفة الجرعة المناسبة، واقرأ جميع التعليمات واتبعها بدقة.

نصائح للكبار والأطفال

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور بتحسن أثناء مكافحة جسمك أو طفلك لأعراض نزلات البرد:

احصل على قسط وافر من الراحة.



اشرب الكثير من السوائل.



استخدم جهاز ترطيب هواء نظيف أو جهاز تبخير بالرذاذ البارد .



استخدم بخاخ أو قطرات الأنف الملحية وبالنسبة للأطفال الصغار، استخدمي شفاطة مطاطية لإزالة المخاط.



استنشق البخار من وعاء ماء ساخن أو من الدش.



اجلس مع طفل صغير في حمام يتصاعد منه البخار من الدش.



استخدم أقراص استحلاب الحلق أو أقراص السعال.



لا تعطي أقراص المص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.



استخدم العسل لتخفيف السعال لدى البالغين والأطفال الذين لا يقل عمرهم عن سنة واحدة

تنبيه

لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

