مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

يعد الكاكاو من أشهر المشروبات المرتبطة بفصل الشتاء حيث يتميز بمذاق ونكهة مميزة ويحسن الحالة المزاجية ولكن ما تأثيره على الصحة.

اليكم فوائد مسحوق الكاكاو للصحة العامة وفقا لما جاء في موقع فارم ايزي.

مسحوق الكاكاو وخفض ضغط الدم

لوحظت العلاقة بين مسحوق الكاكاو وضغط الدم لأول مرة في دراسة زوتفن لكبار السن، وهي دراسة رئيسية تم تأكيدها بتجارب عشوائية مضبوطة.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الفلافانول، مثل مسحوق الكاكاو، قد يُساهم في خفض ضغط الدم وقد يُساعد مسحوق الكاكاو في خفض ضغط الدم، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتأكد من قدرته على خفض ضغط الدم لدى البشر.

ومع ذلك، من الضروري فحص ضغط الدم بانتظام واستشارة الطبيب في حال ارتفاعه.

مسحوق الكاكاو ومرض السكري

قد يُستخدم مسحوق الكاكاو للوقاية من داء السكري لاحتوائه على مركبات الفلافانول وأظهرت دراسات أُجريت على فئران مصابة بالسكري أن مركبات الفلافانول قد تزيد من إفراز الأنسولين وتخفض مستويات السكر في الدم.

وقد تُحسّن مركبات الفلافانول الموجودة في مسحوق الكاكاو إفراز الأنسولين وتحمل الجلوكوز، مما قد يُساهم في الوقاية من داء السكري.

ومع ذلك، أُجريت هذه الملاحظات على الحيوانات، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية على البشر لتأكيد فعالية مسحوق الكاكاو لدى مرضى السكري.

يجب عليك فحص مستوى السكر في دمك بانتظام، واستشارة الطبيب في حال ارتفاعه ولا تتناول أي أدوية دون استشارة الطبيب.

مسحوق الكاكاو وتعزيز جهاز المناعة

يُساهم مسحوق الكاكاو في تعزيز جهاز المناعة، وهو ما تشير إليه الدراسات التي أُجريت على الفئران. ويُعتقد أن مركبات الفلافانول الموجودة في مسحوق الكاكاو مسؤولة عن تنشيط جهاز المناعة.

وقد أثبت روميرو بويغ وزملاؤه أن الكاكاو قد يُساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد تأثير مسحوق الكاكاو على جهاز المناعة.

مسحوق الكاكاو والسرطان

قد يُساعد مسحوق الكاكاو في الحد من السرطان أو القضاء عليه. وتُعزى فعاليته المضادة للسرطان إلى خصائصه المضادة للأكسدة، لاحتوائه على البوليفينولات.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة تجريبية إلى أن أحد مكونات مسحوق الكاكاو، وهو البروانثوسيانيدين، قد يُثبط نمو خلايا سرطان الرئة لدى البشر.

ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومات غير كافية، وهناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على البشر لتأكيد فوائد مسحوق الكاكاو في مكافحة السرطان.

والسرطان مرض خطير، لذا يُنصح بالتشخيص المبكر وتناول الأدوية المناسبة بدلًا من العلاج الذاتي.

مسحوق الكاكاو وتحسين المزاج

قد تُحسن مركبات الفلافانول الموجودة في مسحوق الكاكاو المزاج عن طريق تقليل الإرهاق الذهني وتعزيز الشعور بالهدوء.

كما قد يُحفز مسحوق الكاكاو إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يُحسن المزاج.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من تأثير مسحوق الكاكاو على المزاج.

مسحوق الكاكاو ومرض الزهايمر

يُستخدم مسحوق الكاكاو لعلاج مرض الزهايمر، وهو اضطراب تنكسي عصبي.

و تُساعد مركبات البوليفينول الموجودة في مسحوق الكاكاو في علاج مرض الزهايمر بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

وتشير الدراسات المخبرية إلى أن مركبات البوليفينول قد يكون لها تأثير وقائي عصبي.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من تأثير مسحوق الكاكاو على مرض الزهايمر.

ويجب عليك استشارة طبيبك إذا شعرت بأي أعراض لمرض الزهايمر.

مسحوق الكاكاو وإدارة الوزن

قد يُساعد مسحوق الكاكاو في إنقاص الوزن وخفض مؤشر كتلة الجسم وأظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن مسحوق الكاكاو قد يُساهم في خفض وزن الجسم.

وقد يُثبط مسحوق الكاكاو امتصاص الدهون الغذائية، مما يؤدي إلى انخفاض معدل زيادة الوزن.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على جسم الإنسان لتأكيد إمكانية استخدام مسحوق الكاكاو لإنقاص الوزن.

ومع ذلك، يجب استشارة أخصائي تغذية قبل إجراء أي تغييرات جوهرية في نظامك الغذائي اليومي.

مسحوق الكاكاو والسكتة الدماغية

واثبتت الدراسات أنه فعال في الوقاية من السكتة الدماغية وقد تكون آليات مسحوق الكاكاو المضادة للأكسدة، والمضادة لتكدس الصفائح الدموية، والمضادة للالتهابات مسؤولة عن خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ومع ذلك، يجب عليك استشارة طبيبك فورًا إذا شعرت بأي أعراض للسكتة الدماغية.

رغم أن بعض الدراسات تُظهر فوائد مسحوق الكاكاو في حالات مختلفة، إلا أنها غير كافية. لذا، ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد مسحوق الكاكاو على صحة الإنسان.