بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة ملاكي اصطدمت بمجموعة من المواطنين بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفل، بإصابات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص، وذلك بالقرب من المزلقان الجديد بعزبة هجرس، ببلقاس، بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث اصطدام سياره ملاكي باشخاص

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين د اصابه كلا من محمود أيمن محمد الشربيني، 12 عامًا مصاب بكسر بالأسنان وكدمات بالبطن ويوسف محمد عبد الهادي أحمد، 17 عامًا، مصاب ببتر في الرجل اليسرى.



كما اصيب محمد إبراهيم محمد الشربيني، 18 عامًا، بكدمات بالساق اليسرى.

يوسف مصطفى فؤاد، 18 عامًا، مصاب بكسر مضاعف مفتوح بالفخذين الأيمن والأيسر وأحمد السيد عبد الهادي عبد العال، 20 عامًا، مصاب بكدمة بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.