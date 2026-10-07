محافظ الدقهلية يشهد بروفات فرقة المنصورة للموسيقى العربية بقصر الثقافة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعض من بروفات فرقة المنصورة للموسيقى العربية بقصر ثقافة المنصورة، استعدادا لإحياء احتفالية فنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والمقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر الجاري.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي لمسه خلال متابعة أداء أعضاء الفرقة، مشيدًا بما قدموه من أعمال فنية، وموجهًا الشكر والتقدير للقائمين على قصر ثقافة المنصورة بقيادة عزت أحمد مدير قصر الثقافة، والقائمين على فرقة المنصورة للموسيقى العربية، بقيادة الدكتور حسام يحيى مايسترو الفرقة.

وأكد المحافظ دعمه المتواصل لقصر ثقافة المنصورة، ودوره في تقديم واستضافة مختلف ألوان الفنون والثقافة، ولا سيما العروض المسرحية والغنائية الموجهة للكبار والأطفال، إلى جانب اكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وصقل قدراتها الفنية.

وأشار “ مرزوق ”إلى أن قصر ثقافة المنصورة يمثل منارة ثقافية وفنية وتاريخية لأبناء الدقهلية، ويسهم في إثراء الحياة الفنية والثقافية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير الأنشطة والفعاليات التي يقدمها القصر، وتعظيم الاستفادة من إمكاناته لخدمة أبناء الدقهلية ورواده.