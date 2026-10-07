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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم موتوسيكل بجرار زراعي بطريق طوخ بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق طوخ، بنطاق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارامن شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين.
وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد نصر محمد، 27 عامًا ، مقيم  قرقيرة بالسنبلاوين، باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وكسر مضاعف بالساقين والذراع الأيمن.
كما أصيب أدهم محمد مصطفى، 15 عامًا ، مقيم  طوخ بالسنبلاوين، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالحاجب الأيمن بطول نحو 5 سم.


وأصيب محمد أحمد العشماوي، 22 عامًا ، مقيم  قرقيرة بالسنبلاوين، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتبه كسر بالذراع الأيمن.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

الدقهليه محافظه طوخ مديرية

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