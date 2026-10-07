الدقهلية.. نجاح جراحة دقيقة لتثبيت 3 فقرات قطنية لشاب سقط من علو بمستشفى بلقاس العام

واصل قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلقاس العام نجاحاته في التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة، حيث استقبل قسم الاستقبال والطوارئ شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا، إثر تعرضه لحادث سقوط من علو، وتبين بالفحوصات الطبية وجود كسر بالفقرات القطنية.

وعقب استقبال الحالة، تم التعامل معها وإجراء الإسعافات اللازمة، وحجزها بقسم الجراحة، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتجهيز الحالة للتدخل الجراحي.

وتم إجراء جراحة مخ وأعصاب لتثبيت الفقرات القطنية الثانية والثالثة والرابعة، وقد تكللت العملية بالنجاح، وخرجت الحالة من غرفة العمليات بسلام، وتم حجزها بقسم الجراحة تحت الملاحظة الطبية.

وشارك في إجراء الجراحة الدكتور محمد جلال، أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

وضم فريق التخدير الدكتور محمد نبيل، أخصائي التخدير، والدكتورة سارة طه، طبيب مقيم التخدير، إلى جانب تمريض العمليات أمل محمود سليمان، شيماء أحمد إبراهيم، وفنية التخدير منار محمود، وفني جهاز الأشعة المتحرك عبد الرحمن الجندي.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور حاتم صالح، رئيس قسم التخدير والعمليات، وبمشاركة الفرق الطبية والتمريضية والفنية المعاونة بالمستشفى.

وتأتي هذه الجراحة في إطار استمرار مستشفى بلقاس العام في تقديم الخدمات الجراحية التخصصية والتعامل مع الحالات الدقيقة، بما يسهم في توفير الخدمة الطبية للمواطنين داخل المحافظة.