محافظ الدقهلية يصدر حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن.. تنقلات وتكليفات جديدة

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حركة جديدة لنواب رؤساء المراكز والمدن، شملت نقل عدد من النواب وتكليف عدد جديد ، وذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بالجهاز التنفيذي، ودعم الوحدات المحلية بقيادات قادرة على العمل الميداني ورفع كفاءة الأداء.

وشملت الحركة نقل لطفي عباس عبدالعزيز من نائب رئيس مدينة جمصة إلى نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، ومحمود خليل أحمد من نائب رئيس مدينة جمصة إلى نائب رئيس مدينة محلة دمنة، وأحمد علي محمد عثمان من نائب رئيس مدينة محلة دمنة إلى نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، كما شملت تكليف وائل الحسيني إبراهيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مدينة جمصة.

وأكد " مرزوق " أن الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة والدفع بقيادات قادرة على العمل الميداني وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تحمل كل قيادة مسؤوليتها والعمل بروح الفريق لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقال " محافظ الدقهلية " إنه لا مكان للروتين أو التقاعس، وإن المعيار هو العمل والإنجاز والتواجد بين المواطنين والاستجابة لمطالبهم وحل مشكلاتهم، مؤكدًا أن تقييم أداء القيادات التنفيذية مستمر وفقًا لمعدلات الإنجاز ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه " مرزوق " بالتواجد المستمر في الشارع، والمتابعة اليومية لملفات العمل والخدمات، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ومطالبهم.