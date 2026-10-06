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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار مخفضة.. محافظ الدقهلية يتفقد معرض السلع ومنافذ بيع الخضراوات بالمنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بالمنصورة، وعددًا من منافذ بيع الخضروات والفاكهة.

 وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، بحضور الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن منافذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، ليس في المنصورة فحسب، بل في مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتيسير على المواطنين في الحصول على مستلزماتهم الغذائية.

والتقى المحافظ بالمواطنين، واستمع إليهم، وأكد لهم أن السلع المختلفة المعروضة بالمنافذ تباع بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 15%، وناشدهم بالإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو جودة السلع من قبل المنافذ، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة بيع إلكترونية توضح أسعار السلع التي تم شراؤها.

ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف أعمال الرقابة على كافة منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، ومراجعة يومية للأسعار وجودة السلع، والتأكد من الالتزام بأسعار الشاشة.كما وجه رئيس حي شرق باستمرار متابعة مستوى النظافة بميحط المعرض ورفع أي اشغالات.

الدقهلية محافظة معرض سلع

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