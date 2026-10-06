إصابة شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب شخصين اثر تصادم دراجتين ناريتين، علي طريق منية النصر الكردي، وتم نقلهما إلي مستشفي منية النصر.

وتلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم دراجات نارية علي طريق منية النصر الكردي، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين امام قرية الطاهري.

وأسفر عن إصابة كلا من: جلال فتحى طلبة، 25 عاما ، مقيم الكفر الجديد، مصاب بكسر مفتوح في الفخد الايسر و اشتباة كسر فى الركبه اليسرى.

عمر نبيل معوض الإمام،17 عاما ، مقيم منية النصر، مصاب بجرح متهتك بالفخد الايسر و جرح متهتك بالصدر.

وتم نقل المصابين لمستشفي منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.