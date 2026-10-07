محافظ الدقهلية يكلف الحوكمة والتموين بحملة مفاجئة على مخابز نبروه.. وتحرير 19 مخالفة تموينية

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز ومدينة نبروه، لمتابعة الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم.

جاءت الحملة برئاسة محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وبمشاركة الدكتور أحمد العيسوي، عضو المكتب الفني لوكيل وزارة التموين، ومصطفى عوض، مفتش بمديرية التموين.

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 19 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت نقصًا في أوزان رغيف الخبز وصل إلى 30 جرامًا، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، والغلق بدون إذن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشملت الحملة المرور على المخابز بقرى “كفر الأبحر، وأفنيش، وكفر الدكروري، وميت عباد، وبانوب، وأبستو، ودرين، وتيرة، وبندر نبروه”.

كما تمكنت الحملة من ضبط واقعة تجميع بطاقات تموينية بأحد المخابز بقرية كفر الأبحر، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى مركز شرطة نبروه، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخبز.

وأكد "مرزوق" أنه لن يسمح بأن يتحمل المواطن نتيجة مخالفات المخابز، وأن رغيف الخبز يجب أن يصل إليه كامل الوزن ومطابقًا للمواصفات دون انتقاص، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخبز يثبت إخلاله بالوزن أو المواصفات المقررة.

وقال محافظ الدقهلية إن تجميع البطاقات التموينية أو التصرف في الدقيق المدعم تجاوز يمس منظومة الدعم مباشرة، وإن التعامل مع هذه المخالفات سيكون قانونيًا وحاسمًا، مؤكدًا أن الدعم مخصص للمواطن ولا مجال للتلاعب به أو استخدامه في غير الغرض المخصص له.

وشدد "مرزوق" على أن الحملات المفاجئة مستمرة ولن تستثني قرية أو مدينة، وأن الهدف هو ضبط منظومة الخبز وحماية حق المواطن في الدعم المخصص له، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية ورصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم اكتشافها.