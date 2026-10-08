تحذيرات إسرائيلية.. المساعد العسكري السابق لنتياهو يفجر مفاجأة بشأن هجوم 7 أكتوبر

أكد آفي غيل، الجنرال المتقاعد الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وبعد 7 أكتوبر 2023، إن كبار المسؤولين الأمنيين وجهوا تحذيرات متكررة بشأن حرب وشيكة في الأسابيع والأشهر التي سبقت الهجوم والمجزرة، رغم عدم وجود تحذير بشأن السيناريو المحدد الذي وقع بالفعل.

تحذيرات إسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر

وصرح غيل للقناة 12 العبرية قائلاً: "على مدى أسابيع، قُدّمت وثائق؛ فقد وصفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واقعاً يرى فيه أعداؤنا تصدعاً في المجتمع ومؤشرات ضعف وتضرراً في قدرتنا على الردع".

جاءت هذه التحذيرات في خضم صراع عام محتدم حول الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي في إسرائيل.

ويضيف: "هل كان هناك تحذير محدد ومركز بشأن سيناريو هجوم كهذا ينطلق من غزة؟ الجواب هو لا بشكل قاطع".

ويتابع غيل: "هل بدأنا نلحظ في المؤسسة الأمنية تضرراً في قدرتنا على الردع وتغيراً في نظرة أعدائنا لإسرائيل؟ الجواب هو نعم بشكل قاطع وقد عُرضت هذه الأمور على جميع المستويات".

ويذكر أنه نقل شخصياً تحذيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتمال نشوب حرب، وذلك من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في يوليو 2023؛ حيث صرح بار رسمياً بأنه "ينقل تحذيراً من حرب"، تزامناً مع دفع الائتلاف الحكومي بأول تشريع رئيسي ضمن حزمة إصلاحات نتنياهو القضائية.

ويقول: "ذهبتُ إلى رئيس الوزراء في المستشفى" - مشيراً إلى عطلة نهاية أسبوع في شهر يوليو نُقل فيها رئيس الوزراء للمستشفى بسبب الجفاف - "لأقدم له ثلاثة أمور: التقرير الاستخباراتي الخاص بعطلة نهاية الأسبوع، ورسالة شخصية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي طلب تسليمها إليه عشية التصويت على التشريع، ومكالمة هاتفية سرية مع رئيس الشاباك قمتُ بتأمين الاتصال بها".

ويرفض غيل الكشف عن مضمون الرسالة أو المكالمة.

وعند سؤاله عما إذا كانت الرواية التي قدمها بار لاحقاً بشأن تحذيره لنتنياهو من اقتراب الحرب صحيحة، أجاب غيل: "لقد تحدث رئيس الشاباك السابق بدقة".

ويقول إن نتنياهو تلقى أيضاً تحذيرات من قادة الأجهزة الأمنية بشأن حرب وشيكة، مضيفاً: "كانت هناك نقاشات كثيرة. كثيرة جداً".

ويتابع غيل: "كل ما كانت المؤسسة الأمنية تعرفه، قيل لنتنياهو".