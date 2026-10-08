قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرم جابر يتوج بذهبيه المصارعة في بطولة العالم بالأردن
كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
الرئيس السيسي من كوريا: مصر بوابة إستراتيجية إلى أفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: خلاف الميزانية بين الدفاع والمالية في إسرائيل يُفشل صفقة أباتشي بمليار دولار

يديعوت أحرونوت: خلاف الميزانية بين الدفاع والمالية في إسرائيل يُفشل صفقة أباتشي بمليار دولار
يديعوت أحرونوت: خلاف الميزانية بين الدفاع والمالية في إسرائيل يُفشل صفقة أباتشي بمليار دولار
أ ش أ

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ،اليوم، إن إسرائيل فشلت في إتمام صفقة شراء 12 مروحية أباتشي بقيمة مليار دولار من الولايات المتحدة، رغم تمديد واشنطن الموعد النهائي ثلاث مرات، بعد أن أدى خلاف حول الميزانية إلى ترك 288 مليون دولار من قيمة الصفقة دون تمويل.

وأضافت الصحيفة أن الخلاف المتصاعد بشأن تمويل الموازنة بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل أدى إلى فشل الصفقة وتهديد لصفقات عسكرية أخرى، إذ باتت صفقات شراء طائرات التزود بالوقود ومروحيات نقل إضافية معرضة للفشل أيضا.

وأوضحت، في خضم الخلافات المستمرة حول الميزانية بين وزارتي المالية والدفاع، فشلت إسرائيل في استكمال الصفقة من الولايات المتحدة لصالح سلاح الجو الإسرائيلي.

وتابعت أن الصفقة المخطط لها جاءت في أعقاب أحد أبرز الدروس التي خلصت إليها إسرائيل من حرب 7 أكتوبر 2023، وهو ضرورة تعزيز سرعة استجابة سلاح الجو وقدرته على التحرك في سيناريوهات مماثلة.

وكان من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة المروحيات نحو مليار دولار، إلا أن إسرائيل لم تتمكن من تأمين تمويل بقيمة 288 مليون دولار من إجمالي الصفقة، رغم مباحثات مطولة على مدار العام الماضي بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ومجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء.

وقال مسؤول رفيع المستوى "منحتنا الولايات المتحدة ثلاثة تمديدات لحل المشكلة، لكننا لم نتمكن رغم ذلك من الالتزام بالموعد النهائي".

وأضاف أن فشل صفقة المروحيات الهجومية ليس سوى واحدة من خطط المشتريات العسكرية الإسرائيلية في الولايات المتحدة التي تواجه خطر التعثر، في ظل تأخر وزارة المالية في اتخاذ القرارات اللازمة وتأمين التمويل.

وأوضح "حاولنا إنقاذ صفقة مروحيات الأباتشي حتى اللحظة الأخيرة، لكن وزارة المالية أحالت الأمر إلى وزارة العدل، ما أدى في النهاية إلى إفشال الصفقة، في مفارقة لافتة تزامنت مع حرب 7 أكتوبر. ووجدنا أنفسنا في وضع لا يُطاق، لا سيما أن الجانب الأمريكي قد يتردد كثيرا في المرة المقبلة قبل الموافقة على طلباتنا لتمديد مواعيد إتمام الصفقات.

وتشمل الخطط طلب شراء طائرتين إضافيتين من طراز بوينج KC-46 للتزود بالوقود جوًا لصالح القوات الجوية، إلى جانب الطائرات الست التي طلبتها إسرائيل بالفعل، فضلًا عن شراء ست مروحيات نقل إضافية من طراز «CH-53K» من شركة لوكهيد مارتن سيكورسكي، بما يرفع إجمالي الطلبية من 12 إلى 18 مروحية.

ولفتت الصحيفة، كان خطر تعثر هذه الصفقات، الناجم عن الخلاف المستمر حول الميزانية بين وزارتي المالية والدفاع، واضحا منذ أشهر.

وتمثلت إحدى أبرز مخاوف المؤسسة العسكرية في أن يؤدي التأخر في تأمين التمويل إلى فقدان إسرائيل حصصها في خطوط الإنتاج، ما قد يتسبب في تأخير تسليم الطائرات والمروحيات لعدة سنوات، فضلًا عن زيادات كبيرة في تكاليف الشراء.

ودخلت وزارتا الدفاع والمالية في نزاع طويل وغير مسبوق بشأن تمويل ميزانية الدفاع، ما أدى إلى عجز وزارة الدفاع عن تأمين التمويل اللازم لطلبيات تتجاوز قيمتها 17 مليار شيكل (5.2 مليار دولار)، كانت قد أبرمتها مع كبرى شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وهي «رافائيل»، و«إلبيت سيستمز»، و«الصناعات الجوية الإسرائيلية».

وكانت القناة "13" الإسرائيلية قد أفادت بأن خلافاً نشب بين الجيش ووزارة المالية بسبب عدم تحويل 15 مليار شيكل، أي نحو 4.92 مليارات دولار، إلى الميزانية العسكرية، ما أدى إلى وقف شراء صواريخ اعتراضية.

وتأتي الأزمة في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق العسكري الإسرائيلي، إذ قدرت صحيفة هآرتس تكلفة الحرب على قطاع غزة بنحو 420 مليار شيكل، أي ما يقارب 142 مليار دولار.

صحيفة يديعوت أحرونوت إتمام صفقة شراء 12 مروحية أباتشي قيمة الصفقة دون تمويل صفقات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 30 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف حصاد الإدارة العامة لشئون المديريات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027

صلاة الضحى

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟.. أمين الفتوى يوضح الوقت الصحيح

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد