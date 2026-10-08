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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران

إسرائيل في معرض مراكش للطيران
إسرائيل في معرض مراكش للطيران
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الخميس عن افتتاح أول جناح وطني لإسرائيل في معرض مراكش للطيران، مما يمثل أول مشاركة رسمية لها في هذا المعرض الدفاعي منذ تطبيع العلاقات مع المغرب.

إسرائيل في معرض مراكش للطيران

وقادت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المعروفة اختصاراً باسم "سيبات" - SIBAT) وفداً ضم ثماني شركات دفاعية إسرائيلية عرضت تقنيات أثبتت كفاءتها في العمليات القتالية؛ وشملت هذه التقنيات ذخائر متسكعة (loitering munitions)، وأنظمة روبوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقدرات ملاحة ذاتية للطائرات المسيرة، وأنظمة توجيه بالليزر للطائرات المسيرة التي يتم التحكم فيها من منظور الشخص الأول (FPV)، وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

كما عرضت شركات "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) و"صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية" (IAI) و"رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة" (Rafael) قدرات متنوعة تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية، بالإضافة إلى قدرات استخباراتية وسيبرانية.

ووصف رئيس مديرية "سيبات"، العميد (احتياط) يائير كولاس، هذه المشاركة بأنها "محطة هامة لوزارة الدفاع والصناعة الدفاعية الإسرائيلية"، فضلاً عن كونها "منصة لتوسيع التعاون الدفاعي الدولي وبناء شراكات طويلة الأمد".

يُذكر أن المغرب وافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر 2020، وذلك في إطار "اتفاقيات أبراهام" التي أُبرمت بوساطة أمريكية.

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