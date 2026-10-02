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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر بالمغرب: أثمن مساهمة مجموعة التجاري "وفا بنك" في الاقتصاد المصري

سفير مصر لدى المغرب
سفير مصر لدى المغرب
أ ش أ

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مع الرئيس المدير عام لمجموعة التجاري "وفا بنك" محمد الكتاني، أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين لتحقيق اهداف الشراكة الاقتصادية.

وثمن سفير مصر لدى المملكة المغربية، مساهمة مجموعة التجاري "وفا بنك" في الاقتصاد المصري، ودورها في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب وزيادة الاستثمارات، استنادا إلى خبرتها ومعرفتها بالسوقين المصري والمغربي.

وتناول اللقاء الذى جرى بمقر المجموعة الرئيسي بمدينة الدار البيضاء، الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية المغربية، حيث أشار السفير المصري إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في القاهرة شهر أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع 14 اتفاق تعاون في عدد من المجالات، من بينها الصناعة والجمارك والاستثمار ومنع الازدواج الضريبي والطاقة المتجددة، بما يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تحقيق شراكة اقتصادية شاملة، تعمل على زيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات صناعية جديدة، وتعزيز الاستثمارات، فضلًا عن توسيع التعاون المشترك للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

من جانبه، استعرض محمد الكتاني التجربة الإيجابية لمجموعة التجاري وفا بنك في مصر منذ دخولها السوق المصرية عام 2017، مشيدًا بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، ومشيرًا في هذا الصدد إلى توسع نشاط المجموعة في السوق المصرية، ودخولها قطاع التأمين العام الماضي من خلال استحواذ شركة الوفاء للتأمين على حصة الأغلبية في شركة الدلتا للتأمين.

كما أعرب محمد الكتاني عن تطلعه للمشاركة كمتحدث في منتدى «العلمين – إفريقيا»، المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، في ضوء تواجد مجموعة التجاري وفا بنك في العديد من الدول الأفريقية، ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

سفير جمهورية مصر العربية المملكة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف

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