اليهود المتشددون يشعلون إسرائيل.. اشتباكات بين الشرطة والحريديم واعتقال 3 متظاهرين

أفادت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس، باعتقال ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات نظمها يهود متشددون على الطريق رقم 4 بالقرب من "بني براك".

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية أن "مئات المتظاهرين واجهوا عناصر الشرطة، وأغلقوا الطريق، وعرقلوا حرية حركة مستخدمي الطريق"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف البيان أنه خلال المظاهرة، أعلن أحد ضباط الشرطة أن التجمع غير قانوني، إلا أن المتظاهرين لم يمتثلوا لأوامر الشرطة، وواصلوا الإخلال بالنظام العام، كما أغلقوا الطريق بأجسادهم".

وفي نهاية سبتمبر الماضي، شهدت مدينة القدس المحتلة مسيرة حاشدة لآلاف اليهود الحريديم المتشددين ضد التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال، احتفالاً بالإفراج عن متهربين حريديم من السجن العسكري.

وانطلقت المسيرة في منطقة كيكار هاشابات، على امتداد شارعي شموئيل هانافي وبار إيلان، بدعوة من فصيل القدس الحريدي المتطرف المناهض للتجنيد المعروف باسم "بيليج يروشالمي".