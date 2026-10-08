رئيس مجلس النواب اللبنانى: إسرائيل لم تلتزم بأي من الاتفاقات المبرمة

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري أن إسرائيل لم تلتزم في أي وقت بأي من الاتفاقات التي أبرمت منذ القرار 425 وصولا إلى القرار 1701 واتفاق نوفمبر 2024، وصولا إلى اتفاقية الإطار الثلاثي .

وقال بري، خلال استقباله عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيمس بول كلانفورد والوفد المرافق، في حضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، إن "العلة هي ذاتها، عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات"، مشيرا إلى أن البحث تناول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

كما استقبل بري الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والوفد المرافق، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والأمنية في ضوء مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها اليومية على القرى والبلدات الجنوبية، إضافة إلى العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي والدور الذي يمكن للاتحاد القيام به لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، ولا سيما ملف إعادة الإعمار، ودعم موقف لبنان المتمسك باستمرار وجود قوة اليونيفيل.

وجدد بري تحذيره من "مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية"، لافتا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة "خطيئة" تستهدف الشرعية الدولية وقراراتها الأممية، وفي مقدمتها القرار 1701، كما تؤثر سلبا على الاتحاد الأوروبي ودوره.