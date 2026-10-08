خارجية الاحتلال: القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا يغادرون إسرائيل

أعلنت وزارة ‏الخارجية الإسرائيلية أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا سيغادرون إسرائيل.

كما أكدت ‏الخارجية الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس اليوم، الخميس.

وصباح اليوم؛ أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم، الخميس، ​ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب وكالة رويترز؛ فقد أزال عمال من القنصلية لوحة تحمل عبارة “القنصلية البريطانية العامة”، وأخرى تشير إلى القسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى. ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية.

وكانت ​دولة الاحتلال الشهر الماضي طالبت بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسييها من المدينة، ​بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ⁠المحتلة، بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير ​شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعترض عليه إسرائيل.