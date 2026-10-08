بعد تصريحات ترامب.. إسرائيل ترفع مستوى التأهب لاحتمال شن عمليات ضد إيران

كشف مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس الإخبارية، يوم الخميس

أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع.

شن هجوم ضد إيران

وفي السياق نفسه، كشفت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل رفعت مستوى التأهب بعد التطورات والتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوماً على البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.

وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" ​نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. أودّ أن أوضح للجميع أنه على الرغم من أن إيران تعاني من وضعٍ بالغ السوء، اقتصاديًا وعسكريًا، وأن الحصار سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، مع تدفق النفط بكميات قياسية عبر مضيق هرمز (22 مليون برميل، الليلة الماضية وحدها، دون أن يأتي برميل واحد من إيران أو يذهب إليها!)، فإننا لن نشنّ أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر.