"أكسيوس": البنتاجون يأمر القوات الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية في إيران

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية، لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تلك التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أنه في حال استئناف العمليات القتالية الكبرى، فمن المتوقع أن تشمل عمليات قصف مكثف لأهداف إيرانية تتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي.

وأشارت مصادر أمريكية، إلى أن الضربات المحتملة على إيران قد تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وقد يؤثر استئناف الحرب خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة على انتخابات التجديد النصفي، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك.

وصرح مسؤول في البنتاجون لموقع "أكسيوس" قائلا "تتمثل مهمة الوزارة في إعداد وعرض الخيارات العسكرية على الرئيس".

كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب في أي وقت، وقال "تتمتع الولايات المتحدة بموقف قوي للغاية، فهي تسيطر على مضيق هرمز، بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، ويمتلك الرئيس ترامب كافة الأوراق وسيفعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة".