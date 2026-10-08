قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أكسيوس": البنتاجون يأمر القوات الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية في إيران

"أكسيوس": البنتاجون يأمر القوات الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية في إيران
"أكسيوس": البنتاجون يأمر القوات الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية في إيران
أ ش أ

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية، لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تلك التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أنه في حال استئناف العمليات القتالية الكبرى، فمن المتوقع أن تشمل عمليات قصف مكثف لأهداف إيرانية تتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي.

وأشارت مصادر أمريكية، إلى أن الضربات المحتملة على إيران قد تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وقد يؤثر استئناف الحرب خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة على انتخابات التجديد النصفي، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط نتيجة لذلك.

وصرح مسؤول في البنتاجون لموقع "أكسيوس" قائلا "تتمثل مهمة الوزارة في إعداد وعرض الخيارات العسكرية على الرئيس".

كما أكد مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب في أي وقت، وقال "تتمتع الولايات المتحدة بموقف قوي للغاية، فهي تسيطر على مضيق هرمز، بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، ويمتلك الرئيس ترامب كافة الأوراق وسيفعل ما يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية استكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران مسؤولون أمريكيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. أكلة غير معتادة ليوم الإجازة

الكاكاو

مشروب الطقس البارد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو؟

نزلات البرد

مع تقلبات الطقس.. اكتشف طرق علاج نزلات البرد عند الأطفال والكبار

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد