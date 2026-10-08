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إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تابعة للجيش في بلوجستان

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل

أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني مقتل  شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة هجوم إرهابي على حافلة صغيرة تقلّ موظفين من القوات البرية للجيش في بلوجستان.

وكانت تقارير إخبارية ؛  أفادت بأن مسلحين مجهولين هاجموا،  مقر قيادة شرطة جالق في مقاطعة غلشن التابعة لسراوان، بأسلحة خفيفة ومتوسطة.

و أصدرت شرطة سيستان وبلوشستان بيانًا أكدت فيه إطلاق النار والانفجار، وقالت إن "في أعقاب وقوع انفجار في طريق خروج فريقين من شرطة مقاطعة غلشن من مقر قيادة الشرطة، تلاه إطلاق نار"، قُتل مهاجم واحد من هؤلاء المسلحين وأُصيب آخرون بعدد من الإصابات.

سابقًا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، المقربة من حرس الثورة الإيراني، بأن وحدة دورية شرطة في جالق بمقاطعة سراوان تعرضت لهجوم مسلح.

وقالت الوكالة إن المهاجمين بدأوا الهجوم بانفجار قنبلة طرقية ضد وحدة الدورية الشرطية، ثم تحول الأمر إلى اشتباك مسلح بين المهاجمين وقوات الشرطة.

كما شهدت الاشتباكات المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في مناطق مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وتحدث هذه الاشتباكات تقريبًا يوميًا بين المسلحين وقوات الأمن والشرطة التابعة للحكومة الإيرانية في مدن مختلفة.

إيران الجيش الإيراني القوات البرية الإيرانية حرس الثورة الإيراني

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