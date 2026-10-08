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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

أفاد تقرير لموقع أكسيوس بأن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات باستكمال استعداداته لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.


ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاجون أبلغ الجيش بالاستعداد لاستئناف العمليات، دون تحديد موعد نهائي، مع ترجيح أن يكون ذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية نهاية الشهر الجاري.


وأكدت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن تنفيذ الضربة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "تتمتع الولايات المتحدة بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني.. لقد دُمّرت إيران، والأمور ستسير في أحد اتجاهين: إما الطريق السهل أو الطريق الصعب، الرئيس ترامب يملك زمام الأمور وسيفعل كل ما هو في مصلحة الولايات المتحدة".


أهداف الضربة المحتملة


وبحسب "أكسيوس"، فإنه في حال استئناف الضربات، فمن المتوقع أن تستهدف المواقع النووية والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، بمشاركة مرجحة من الجيش الإسرائيلي.


ويأتي ذلك بعدما كشف مسؤولان في الإدارة لمجلة "ذا أتلانتيك" أن البيت الأبيض طلب من البنتاجون وضع خطط لاستئناف الضربات حتى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

وأشار المسؤولان إلى أن هذه الخطوة تهدف لإثبات جدية ترامب في سعيه لخفض أسعار البنزين.

الجيش الأمريكي حرب إيران أمريكا إيران البنتاجون

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