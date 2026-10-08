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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران.. اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في منطقة نصرت آباد

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية
محمود نوفل

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين في منطقة نصرت آباد بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد.

ولاخقا ؛ أعلنت الشرطة الإيرانية مقتل شرطي خلال هجوم مسلح عليه في محافظة سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي البلاد.

وفي السياق ذاته ، قال قائد شرطة محافظة شرق طهران، دلاور القاصي مهر، إنه تم تفكيك صاروخ توماهوك أمريكي سقط في فارامين.

وذكر دلاور القاصي مهر أن القوات المتخصصة في وحدة الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها التابعة للشرطة، نجحت في تفكيك الرأس الحربي لهذا الصاروخ المتطور للغاية الذي يزن 500 كيلوجرام.

وأشار إلى أنه تم اعتراض صاروخ توماهوك بواسطة الدفاع المتكامل للقوات المسلحة وسقط بالقرب من مدينة فارامين .

ونوه إلى أنه وبعد انتهاء العملية، تم تطهير موقع الهجوم وتأمينه بالكامل، ولا يوجد أي خطر على سكان المنطقة.

إيران التلفزيون الإيراني القوات الأمنية الإيرانية مدينة زاهدان

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