عراقجي: 81 طائرة عسكرية أمريكية خرجت من الخدمة خلال الحرب مع إيران

تناول وزير الخارجية عباس عراقجي التقرير الجديد لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي حول الخسائر التي لحقت بالطائرات العسكرية الأمريكية إبان الحرب مع إيران، مشيرا بذلك إلى التكتم الذي مارسته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) حول هذا الكم من الخسائر.

وعبر حسابه على منصة "اكس" كتب عراقجي قائلا: "في شهر مايو، أقرت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي أن القوات المسلحة الإيرانية أخرجت 42 طائرة من الطائرات العسكرية الأمريكية عن الخدمة، وقد بلغ هذا الرقم 81 طائرة حاليا."

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وأكد أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير.

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وختم وزير الخارجية منشوره قائلا: “سنتكوم لا تسمح لأي سيناتور بالكونجرس زيارة القواعد التي يزعم أن حالتها عادية بالكامل، ودراستها، ليس بمقدوركم تضليل الناس إلى الأبد.”