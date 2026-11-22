كشف الفنان محمد صبحي عن صور نادرة لتذاكر مسرحيته الشهيرة «تخاريف»، التي عُرضت عام 1989، حيث لفتت الأنظار بتصميمها المختلف، بعدما جاءت على شكل عملة ورقية، في فكرة مبتكرة هدفت إلى الاحتفاظ بالتذاكر باعتبارها ذكرى من العرض المسرحي.

ونشر الفنان محمد صبحي صور التذاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «تذاكر مسرحية تخاريف.. قمنا بتصميمها بهذا الشكل.. لأننا كنا نريد ألا يتخلص منها المشاهد بمجرد انتهاء العرض!».

آخر أعمال محمد صبحي

على الصعيد الفني، يُعد عرض مسرحية «فارس يكشف المستور» أحدث أعمال الفنان محمد صبحي، والتي قُدمت على مسرحه بمدينة سنبل، وهي مسرحية كوميدية غنائية استعراضية من تأليفه وإخراجه، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

ويضم العرض مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم وفاء صادق، وعبد الرحيم حسن، وكمال عطية، ورحاب حسين، وأنجيلكا أيمن، وليلى فوزي، وداليدا، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي، ومنة طارق، وداليا نبيل، ومايكل ويليام، وحلمي جلال، ومحمد عبد المعطي، وعلاء فؤاد، وجمال عبد الناصر، ووليد هاني، إلى جانب مجموعة من الأطفال.

المشوار الفني للفنان محمد صبحي

بدأ محمد صبحي رحلته الفنية عام 1968، من خلال المشاركة في أدوار صغيرة، قبل أن يثبت موهبته ويصبح واحدًا من أبرز نجوم المسرح والدراما في مصر، حيث تعاون خلال مشواره مع عدد من كبار الفنانين، من بينهم صلاح منصور، وفؤاد المهندس، وحسن يوسف، ومحمد عوض، ومحمود المليجي، وعبد المنعم مدبولي.

وقدم صبحي خلال مسيرته الفنية 28 عرضًا مسرحيًا، من أبرزها «هاللو شلبي»، و«هاملت»، و«غزل البنات»، و«خيبتنا»، و«هاللو أمريكا»، كما شارك في 13 مسلسلًا تلفزيونيًا، من أشهرها «رحلة المليون»، و«سنبل بعد المليون»، و«فارس بلا جواد»، و«يوميات ونيس».

وفي السينما، شارك الفنان محمد صبحي في 26 فيلمًا، من أبرزها «الكرنك»، و«هنا القاهرة»، و«أونكل زيزو حبيبي»، و«علي بيه مظهر و40 حرامي»، و«العميل رقم 13»، و«الشيطانة التي أحبتني».

ومن أبرز محطاته المسرحية مسرحية «الهمجي»، التي قدمها عام 1985، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، وناقش من خلالها عددًا من الصفات الإنسانية السلبية، مثل النفاق والحسد والغيرة، في إطار كوميدي حمل رسائل اجتماعية.

كما ارتبط اسم محمد صبحي بشخصية «سنبل»، التي قدمها في عدد من الأعمال التلفزيونية وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب مسلسل «فارس بلا جواد»، الذي عُرض عام 2002، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله عددًا من القضايا التاريخية والسياسية.

وعلى مدار سنوات طويلة، استطاع محمد صبحي أن يترك بصمة مميزة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، من خلال أعمال جمعت بين الكوميديا والرسائل الاجتماعية، وارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة من الجمهور.