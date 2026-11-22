أعلن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، اليوم الأحد، اختيار 26 فيلماً للمشاركة في المسابقات الرسمية لدورته الثالثة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك من بين 318 فيلماً تقدمت للمشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المهرجان -في بيان اليوم الأحد - أن الأفلام المختارة تضم 18 فيلماً قصيراً و8 أفلام طويلة، تتنافس ضمن مسابقتين رسميتين للأفلام الطويلة والقصيرة، وتمثل 21 دولة هي: مصر، إسبانيا، تونس، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، المغرب، بلجيكا، كندا، سلطنة عُمان، فرنسا، رواندا، غانا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، قطر، العراق، وكولومبيا.

وأشار البيان إلى أن الدورة الثالثة للمهرجان تقام برئاسة المخرج هاني لاشين، وتضم إدارتها سيد عبد الخالق مديراً للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح نائباً لرئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر أميناً عاماً، والفنان أحمد مجدي مستشاراً للمهرجان، وتناقش الأعمال المشاركة قضايا البيئة والإنسان والطبيعة وأشكال التعبير الفني المعاصر.