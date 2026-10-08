انفجار سيارة شمال إسرائيل.. شرطة الاحتلال تفتح تحقيقا عاجلا لكشف ملابسات الحادث

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بانفجار سيارة في منطقة أور عكيفا بمدينة حيفا شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعثر على شخص فاقدا للوعي.

انفجار سيارة في إسرائيل

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن سيارة انفجرت عند تقاطع "بال-يام" على الطريق السريع رقم 4، بالقرب من "أور عكيفا"، حيث عُثر على رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً فاقداً للوعي.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في الموقع، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال ثلاثة متظاهرين خلال احتجاجات نظمها يهود متشددون على الطريق رقم 4 بالقرب من "بني براك".

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية أن "مئات المتظاهرين واجهوا عناصر الشرطة، وأغلقوا الطريق، وعرقلوا حرية حركة مستخدمي الطريق"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.