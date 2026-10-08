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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الفرنسي: ندرس إرسال قوات عسكرية إلى السعودية لحماية ميناء "ينبع"

الجنرال فابيان ماندون
الجنرال فابيان ماندون
قسم الخارجي

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن الجنرال فابيان ماندون، رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، بأن فرنسا والسعودية تدرسان خيارات عدة تشمل استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية محطة ينبع النفطية التابعة للمملكة.

قوات فرنسية في السعودية

وقال ماندون خلال جلسة استماع برلمانية: "الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة مع السعودية؛ فنحن نبحث خيارات مختلفة لحماية محطة ينبع، التي تعرضت لهجوم سابقاً وتُعد حيوية لتجارة المحروقات".

وأضاف أن فرنسا نشرت بالفعل نحو 2000 جندي في المنطقة للمساعدة في حماية حلفائها الخليجيين، بمن فيهم قطر والكويت.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والتي تُعد نقطة محورية لنقل الطاقة.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناتي "تي إف 1" (TF1) و"فرانس 2" (France 2): "هذا هو الاتفاق الذي أبرمناه مع السعوديين: سنرسل موارد عسكرية -أي جنوداً وأنظمة رادار وأنظمة دفاعية- لحماية هذا الموقع؛ ليس بهدف الانخراط في أي صراعات، بل لحماية هذا الموقع".

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