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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف مطاري أبها والملك خالد والمنشآت المدنية في السعودية

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
أ ش أ

 أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها الشديدين للاعتداءات والهجمات الإرهابية التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية - في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن استهداف المطارات والمنشآت المدنية السعودية يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي، وتهديدا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ومحاولة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها، وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وشددت على وقوف دولة فلسطين، قيادة وشعبا، إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورفضها لكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات.

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر، بما يحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وللسعودية وشعبها الشقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ف ع/ آ ع س

الرئاسة الفلسطينية للاعتداءات الإرهابية مطاري أبها والملك خالد

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